Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь-октябрь исполнен на 104,8% Экономика

Пенза, 27 ноября 2023. PenzaNews. Доходы в размере 84 млрд. 21,9 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в январе-октябре 2023 года, план выполнен на 104,8%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минфина.

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Налоговые и неналоговые доходы составили 57 млрд. 788,9 млн. рублей, или 110,4% к плану; безвозмездные поступления — 26 млрд. 233 млн. рублей, или 94,3%.

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 105%: при плане 69 млрд. 870,9 млн. рублей фактически поступило 73 млрд. 337,6 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 47 млрд. 135 млн. рублей при ожидаемом объеме 42 млрд. 76 млн. рублей, план выполнен на 112%.