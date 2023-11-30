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Индекс промпроизводства в Пензенской области по итогам года, согласно прогнозам, вырастет на 16% — Мельниченко

20:11 | 30.11.2023 | Экономика

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Пенза, 30 ноября 2023. PenzaNews. Индекс промышленного производства в Пензенской области, согласно прогнозам, вырастет на 16% по итогам 2023 года. Об этом журналистам сообщил губернатор Олег Мельниченко на открытии Дня Пензенской области на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Индекс промпроизводства в Пензенской области по итогам года, согласно прогнозам, вырастет на 16% — Мельниченко

Фото: Pnzreg.ru

«Последние годы регион очень динамично развивается. В этом году мы рассчитываем на индекс промышленного производства — 116% [к уровню 2022 года]. Рассчитываем, что и по отгрузке продукции промышленных предприятий будет не меньше 400 млрд. рублей», — цитирует ТАСС главу региона.

По словам Олега Мельниченко, роста промышленного производства удалось добиться за счет достижений в сфере машиностроения, радиоэлектроники, целлюлозно-бумажной и мебельной отраслях промышленности.

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