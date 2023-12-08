Проект главного финансового документа Пензы рассмотрен на совместном заседании постоянных комиссий гордумы Экономика

Пенза, 8 декабря 2023. PenzaNews. Проект бюджета Пензы на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов рассмотрен на совместном заседании постоянных комиссий гордумы, которое состоялось в пятницу, 8 декабря.

Фото: Pgduma.ru

Начальник финансового управления Ольга Завьялкина отметила, что представленный проект документа был доработан с учетом предложений и поправок депутатов, высказанных ранее — до этого он рассматривался на заседаниях пяти комиссий.

Прогнозируемый объем доходов бюджета на следующий год составит свыше 18,5 млрд. рублей, расходов — чуть более 19 млрд. рублей, дефицит — около 500 млн. рублей; на 2025–2026 годы доходы бюджета запланированы в объеме более 17,4 млрд. рублей и свыше 18 млрд. рублей, расходы — почти 16,9 млрд. рублей и более 17,5 млрд. рублей соответственно, профицит — около 540 млн. рублей ежегодно.

Как и в предыдущие годы, бюджет остается социально ориентированным. В 2024 году расходы на социальную сферу составят 66,9%, что на 0,5% больше показателей текущего года.

На выполнение наказов избирателей закладывается 105 млн. рублей — по 3 млн. рублей на каждого из депутатов.

В ходе обсуждений было предложено заложить в бюджете по 20 млн. рублей на грантовую поддержку населения, средства которой будут направляться в том числе на благоустройство дворовых территорий.

Пока в проекте таких расходов не предусмотрено, но глава Пензы Александр Басенко пообещал депутатам в первом квартале следующего года вернуться к этому вопросу.

По итогам рассмотрения народные избранники одобрили проект бюджета и приняли решение вынести его на сессию, которая запланирована на 22 декабря, сообщает пресс-служба гордумы.