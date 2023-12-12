АКРА подтвердило кредитный рейтинг Пензенской области на уровне BBB+(RU) со «стабильным» прогнозом Экономика

Пенза, 12 декабря 2023. PenzaNews. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Пензенской области на уровне BBB+(RU) со «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте агентства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Кредитный рейтинг Пензенской области [...] обусловлен умеренными показателями развития экономики, а также стабильным бюджетным профилем. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают уровень собственных доходов области и объем доступной ликвидности», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что «стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

«Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных Пензенской областью, информации из открытых источников (Минфин России, Росстат, ФНС), а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, правительство Пензенской области принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга», — говорится в тексте.

В нем указано, что впервые кредитный рейтинг Пензенской области был опубликован АКРА 20 сентября 2018 года, очередной пересмотр рейтинга и прогноза ожидается в течение 182 дней.