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АКРА подтвердило кредитный рейтинг Пензенской области на уровне BBB+(RU) со «стабильным» прогнозом

18:58 | 12.12.2023 | Экономика

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Пенза, 12 декабря 2023. PenzaNews. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Пензенской области на уровне BBB+(RU) со «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте агентства.

АКРА подтвердило кредитный рейтинг Пензенской области на уровне BBB+(RU) со «стабильным» прогнозом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Кредитный рейтинг Пензенской области [...] обусловлен умеренными показателями развития экономики, а также стабильным бюджетным профилем. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают уровень собственных доходов области и объем доступной ликвидности», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что «стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

«Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных Пензенской областью, информации из открытых источников (Минфин России, Росстат, ФНС), а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, правительство Пензенской области принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга», — говорится в тексте.

В нем указано, что впервые кредитный рейтинг Пензенской области был опубликован АКРА 20 сентября 2018 года, очередной пересмотр рейтинга и прогноза ожидается в течение 182 дней.

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