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Одобрена заявка компании «Сплайн-М» на получение статуса резидента индустриального парка «Отвель»

13:17 | 16.12.2023 | Экономика

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Пенза, 16 декабря 2023. PenzaNews. Заявка компании «Сплайн-М» на получение статуса резидента индустриального парка «Отвель», который расположен в селе Кижеватово Бессоновского района Пензенской области вблизи федеральной трассы М5 «Урал», одобрена; организация планирует реализовать инвестпроект по созданию завода по производству сушильного оборудования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства экономического развития и промышленности региона.

Одобрена заявка компании «Сплайн-М» на получение статуса резидента индустриального парка «Отвель». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В рамках проекта предполагается производство сушильных комплексов для нерудных материалов и сыпучих сред», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что предусмотрено создание 58 дополнительных рабочих мест.

«Индустриальный парк «Отвель» — это современный комплекс, где созданы все необходимые условия для организации производств. [...] Инвесторам предлагаются земельные участки, обеспеченные необходимой инженерной инфраструктурой, для организации производственной деятельности. Резидентам парка предоставляется право льготной аренды земельных участков без проведения процедуры торгов с возможностью их дальнейшего выкупа», — отмечается в тексте.

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