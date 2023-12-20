УФНС России по Пензенской области подвело итоги поступлений налогов и страховых взносов за 11 месяцев 2023 года Экономика

Пенза, 20 декабря 2023. PenzaNews. Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области подвело итоги поступлений налогов и страховых взносов за 11 месяцев 2023 года.

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«Поступления администрируемых Федеральной налоговой службой доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации (с учетом поступлений от налогоплательщиков, администрируемых межрегиональными ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам) за январь-ноябрь 2023 года составили 93,7 млрд. рублей, или 119,9% к аналогичному периоду 2022 года», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем указано, что в поступлениях во все уровни бюджетов 36,1% приходится на НДС, 23,3% — на НДФЛ, 15,3% — на налог на прибыль организаций, 6,6% — на акцизы.

В тексте уточняется, что за 11 месяцев поступления в федеральный бюджет составили 38,3 млрд. рублей, в консолидированный бюджет Пензенской области — 55,4 млрд. рублей.

«Доходы консолидированного бюджета Пензенской области сформированы за счет НДФЛ (в общем объеме доходов 38,9%), налога на прибыль организаций (22,6%), акцизов (10,2%), имущественных налогов (14,3%)», — сказано в сообщении.

В нем добавляется, что поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование за январь-ноябрь 2023 года составили 42,2 млрд. рублей, что на 9,5 млрд. рублей, или на 28,9%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.