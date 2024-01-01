Принят бюджет Пензы на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов Экономика

Пенза, 22 декабря 2023. PenzaNews. Депутаты пензенской гордумы большинством голосов приняли бюджет города на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов в ходе 56-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 22 декабря.

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Главный финансовый документ сформирован со следующими характеристиками: объем доходов на 2024 год составит свыше 18,5 млрд. рублей, расходов — чуть более 19 млрд. рублей, дефицит — около 500 млн. рублей; на 2025–2026 годы доходы запланированы в объеме более 17,4 млрд. рублей и свыше 18 млрд. рублей, расходы — почти 16,9 млрд. рублей и более 17,5 млрд. рублей соответственно, профицит — около 540 млн. рублей ежегодно.

Бюджет, как и в предыдущие годы, является социально ориентированным. Так, в следующем году расходы на социальную сферу составят 66,9%, что на 0,5% больше, чем в 2023-м, сообщается на сайте гордумы.