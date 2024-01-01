23:02:12 Пятница, 22 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Принят бюджет Пензы на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов

16:48 | 22.12.2023 | Экономика

Печать

Пенза, 22 декабря 2023. PenzaNews. Депутаты пензенской гордумы большинством голосов приняли бюджет города на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов в ходе 56-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 22 декабря.

Принят бюджет Пензы на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Главный финансовый документ сформирован со следующими характеристиками: объем доходов на 2024 год составит свыше 18,5 млрд. рублей, расходов — чуть более 19 млрд. рублей, дефицит — около 500 млн. рублей; на 2025–2026 годы доходы запланированы в объеме более 17,4 млрд. рублей и свыше 18 млрд. рублей, расходы — почти 16,9 млрд. рублей и более 17,5 млрд. рублей соответственно, профицит — около 540 млн. рублей ежегодно.

Бюджет, как и в предыдущие годы, является социально ориентированным. Так, в следующем году расходы на социальную сферу составят 66,9%, что на 0,5% больше, чем в 2023-м, сообщается на сайте гордумы.

Читайте также
Досрочно прекращены полномочия депутата пензенской гордумы Андрея Рудского Житель Пензы угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело
Жительница Пензы по совету незнакомца перечислила на «безопасный счет» около 500 тыс. рублей Максим Шикин возглавил следственный отдел по Октябрьскому району Пензы СУ СКР
Артем Пешков назначен руководителем зареченского межрайонного следственного отдела СУ СКР Житель Бессоновского района получил 12 лет колонии строгого режима за убийство с особой жестокостью
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама