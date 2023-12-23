Пензенская область в 2024 году примет федеральный этап конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший токарь» Экономика

Пенза, 23 декабря 2023. PenzaNews. XIII всероссийский конкурс «Лучший по профессии» в 2024 году будет проводиться в пяти номинациях: «Лучший слесарь по ремонту котельного оборудования» — в Санкт-Петербурге, «Лучший сыровар» — в Самарской области, «Лучший токарь» — в Пензенской области, «Лучший лаборант химического анализа» — в Татарстане, «Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике» — в Чувашии. Такое решение принято на заседании оргкомитета конкурса, которое заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и глава Минтруда Антон Котяков провели на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве в минувшую пятницу, 22 декабря.

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Согласно информации, размещенной на сайте кабинета министров, впервые защита заявок на право проведения федерального этапа конкурса «Лучший по профессии» проходила публично — их представляли руководство регионов и работодатели. К рассмотрению заявок наряду с членами оргкомитета были привлечены депутаты Госдумы и активисты общественных организаций.

Представленные на публичное обсуждение заявки предварительно прошли этап заочного голосования членов оргкомитета, в который входят представители объединений работодателей и профсоюзов, отраслевых ведомств, регионов и научных организаций.

Комментируя одобрение заявки Пензенской области, губернатор Олег Мельниченко сообщил, что оргкомитету были представлены наработки региона по подготовке кадров для реального сектора экономики.

«Вице-премьер правительства РФ Татьяна Алексеевна Голикова отметила положительный опыт Пензенской области. Выстраивание целостной системы поддержки специалистов — это поручение президента, над выполнением которого мы работаем. Площадкой для профессионального соревнования лучших токарей страны станет пензенский «СтанкоМашСтрой», — написал он в своем Telegram-канале в субботу, 23 декабря.

Олег Мельниченко также обратил внимание на то, что призовой фонд конкурса существенно увеличен.

«Премия за первое место для лучших по профессии повышена до миллиона рублей. Считаю это справедливым, профессионализм должен достойно оплачиваться. Думаю, это тоже станет одним из аргументов для молодежи при выборе будущей профессии», — подчеркнул глава региона.