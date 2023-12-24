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Муниципальный инвестстандарт планируется внедрить на всей территории Пензенской области в 2024 году

09:29 | 24.12.2023 | Экономика

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Пенза, 24 декабря 2023. PenzaNews. Муниципальный инвестиционный стандарт планируется внедрить на всей территории Пензенской области в 2024 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства экономического развития и промышленности региона.

Муниципальный инвестстандарт планируется внедрить на всей территории Пензенской области в 2024 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Методические рекомендации по внедрению муниципального инвестстандарта разработаны с учетом лучших практик муниципалитетов по сопровождению инвестиционных проектов. Одной из таких практик является создание инвестпрофиля муниципалитета, в котором необходимо систематизировать информацию о социально-экономических показателях муниципального образования для потенциальных инвесторов. Благодаря данному документу можно будет ознакомиться с особенностями разных муниципалитетов и выбрать наиболее подходящую площадку для реализации инвестпроекта», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что внедрение муниципального инвестстандарта позволит расширить перспективы развития муниципальных образований Пензенской области в социально-экономической и инвестиционной сферах.

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