Муниципальный инвестстандарт планируется внедрить на всей территории Пензенской области в 2024 году Экономика

Пенза, 24 декабря 2023. PenzaNews. Муниципальный инвестиционный стандарт планируется внедрить на всей территории Пензенской области в 2024 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства экономического развития и промышленности региона.

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«Методические рекомендации по внедрению муниципального инвестстандарта разработаны с учетом лучших практик муниципалитетов по сопровождению инвестиционных проектов. Одной из таких практик является создание инвестпрофиля муниципалитета, в котором необходимо систематизировать информацию о социально-экономических показателях муниципального образования для потенциальных инвесторов. Благодаря данному документу можно будет ознакомиться с особенностями разных муниципалитетов и выбрать наиболее подходящую площадку для реализации инвестпроекта», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что внедрение муниципального инвестстандарта позволит расширить перспективы развития муниципальных образований Пензенской области в социально-экономической и инвестиционной сферах.