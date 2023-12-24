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В Пензенской области за 11 месяцев введено 839,6 тыс. кв. метров жилья

10:01 | 24.12.2023 | Экономика

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Пенза, 24 декабря 2023. PenzaNews. 839,6 тыс. кв. метров жилья введено в Пензенской области за счет всех источников финансирования в январе-ноябре 2023 года, что на 13,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Пензастата.

В Пензенской области за 11 месяцев введено 839,6 тыс. кв. метров жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, 48,1% от общего объема введено индивидуальными застройщиками, населением построено 2 тыс. 615 домов общей площадью 403,6 тыс. кв. метров.

Организациями-застройщиками введено в эксплуатацию 112 жилых домов.

Увеличение объемов ввода жилья наблюдается в Пензе, Кузнецке и девяти районах области. Наибольший удельный вес приходится на Пензу — 52%, Пензенский район — 16,9%, Бессоновский район — 7,9% и Кузнецк — 3,8%.

В Пензе за 11 месяцев 2023 года введено 436,2 тыс. кв. метров жилья, что на 31,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, в том числе населением построено 543 дома площадью 91,5 тыс. кв. метров.

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