Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь-ноябрь исполнен на 105% Экономика

Пенза, 25 декабря 2023. PenzaNews. Доходы в размере 91 млрд. 849,4 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в январе-ноябре 2023 года, план выполнен на 105%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минфина.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Налоговые и неналоговые доходы составили 63 млрд. 522 млн. рублей, или 109,7% к плану; безвозмездные поступления — 28 млрд. 327,4 млн. рублей, или 95,8%.

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 105,2%: при плане 75 млрд. 762,7 млн. рублей фактически поступило 79 млрд. 693,8 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 51 млрд. 402,2 млн. рублей при ожидаемом объеме 46 млрд. 227,5 млн. рублей, план выполнен на 111,2%.