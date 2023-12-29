20:11:34 Пятница, 29 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области с производителями куриных яиц подписаны первые соглашения о добровольном сдерживании цен

11:04 | 29.12.2023 | Экономика

Печать

Пенза, 29 декабря 2023. PenzaNews. Первые соглашения о добровольном сдерживании цен на куриные яйца заключены между производителями и министерством сельского хозяйства Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального управления ФАС.

В Пензенской области с производителями куриных яиц подписаны первые соглашения о добровольном сдерживании цен. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что документы подписаны в рамках подготовленного антимонопольным ведомством постановления правительства РФ №662 от 26 апреля 2023 года, которое предоставляет региональным органам власти возможность в случае возникновения необходимости заключать с хозяйствующими субъектами добровольные соглашения о сдерживании цен на социально значимые продовольственные товары, к которым в том числе относятся яйца.

«Ранее пензенское УФАС России приняло участие в межведомственном совещании, на котором обсуждались вопросы ценовой ситуации на рынке куриного яйца. На встрече присутствовали производители куриных яиц, которым было предложено заключить соглашения по самоограничению оптово-отпускных цен на этот товар с региональными органами власти. Такие соглашения между министерством сельского хозяйства Пензенской области и ОАО «Птицефабрика «Колышлейская», ООО «Благодатское», ИП Кузяков И.Н., ИП Ливанов М.А. были также подготовлены под контролем ФАС России. Служба оказывала консультационную поддержку и вносила правки в документ, чтобы он не противоречил нормам антимонопольного законодательства», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что птицефабрики приняли на себя добровольные обязательства по ограничению отпускных цен на куриные яйца категории С2, соглашения подписаны на срок до 1 февраля 2024 года.

«По мнению службы, присоединение производителей куриных яиц к таким соглашениям при условии сохранения и увеличения объемов поставок и обеспечения товара на полках магазинов позволит стабилизировать цены на этот социально значимый продукт», — отмечается в сообщении.

Читайте также
Олег Мельниченко вручил Аркадию Басалаеву медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени Воспитанники спасского детского дома посетили Пензу с экскурсией
Пензенский губернатор исполнил новогодние мечты участников акции «Елка желаний» Уголовное дело возбуждено против жителя Пензенского района, который незаконно хранил дома патроны
В Пензенской области столкнулись два большегруза, один из водителей погиб Реальный срок грозит молодому пензенцу, который оплатил покупки чужой картой
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама