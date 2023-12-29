В Пензенской области с производителями куриных яиц подписаны первые соглашения о добровольном сдерживании цен Экономика

Пенза, 29 декабря 2023. PenzaNews. Первые соглашения о добровольном сдерживании цен на куриные яйца заключены между производителями и министерством сельского хозяйства Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального управления ФАС.

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Из него следует, что документы подписаны в рамках подготовленного антимонопольным ведомством постановления правительства РФ №662 от 26 апреля 2023 года, которое предоставляет региональным органам власти возможность в случае возникновения необходимости заключать с хозяйствующими субъектами добровольные соглашения о сдерживании цен на социально значимые продовольственные товары, к которым в том числе относятся яйца.

«Ранее пензенское УФАС России приняло участие в межведомственном совещании, на котором обсуждались вопросы ценовой ситуации на рынке куриного яйца. На встрече присутствовали производители куриных яиц, которым было предложено заключить соглашения по самоограничению оптово-отпускных цен на этот товар с региональными органами власти. Такие соглашения между министерством сельского хозяйства Пензенской области и ОАО «Птицефабрика «Колышлейская», ООО «Благодатское», ИП Кузяков И.Н., ИП Ливанов М.А. были также подготовлены под контролем ФАС России. Служба оказывала консультационную поддержку и вносила правки в документ, чтобы он не противоречил нормам антимонопольного законодательства», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что птицефабрики приняли на себя добровольные обязательства по ограничению отпускных цен на куриные яйца категории С2, соглашения подписаны на срок до 1 февраля 2024 года.

«По мнению службы, присоединение производителей куриных яиц к таким соглашениям при условии сохранения и увеличения объемов поставок и обеспечения товара на полках магазинов позволит стабилизировать цены на этот социально значимый продукт», — отмечается в сообщении.