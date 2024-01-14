18:28:14 Воскресенье, 14 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Две компании стали новыми резидентами ТОР «Заречный»

12:49 | 14.01.2024 | Экономика

Печать

Пенза, 14 января 2024. PenzaNews. ООО «Кант» и управляющая компания «Распределенная энергетика когенерация» стали новыми резидентами территории опережающего социально-экономического развития «Заречный». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.

Две компании стали новыми резидентами ТОР «Заречный». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Кант» будет производить на территории опережающего развития промышленные вентиляционные системы, используемые при строительстве зданий. В строительство цеха планируется вложить более 10 млн. рублей, на начальном этапе производства будет создано порядка 15 рабочих мест», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что проект УК «РЭК» предполагает строительство ТЭС на базе газопоршневых двигателей электрической мощностью 2 МВт и тепловой мощностью 1,7 Гкал, объем инвестиций оценивается в 98 млн. рублей, выход на проектную мощность планируется в IV квартале 2025 года.

Читайте также
Уголовное дело возбуждено против жителя Сердобского района, который незаконно хранил дома порох Два человека пострадали при столкновении двух иномарок в центре Пензы
В Каменке женщина госпитализирована после наезда автомобиля В Мокшанском районе столкнулись «BMW» и «КамАЗ», водитель легковушки госпитализирован
В Пензе водитель иномарки сбил пожилую женщину Жительница Пензы похитила телевизор из арендованной на двое суток квартиры
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама