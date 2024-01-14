Две компании стали новыми резидентами ТОР «Заречный» Экономика

Пенза, 14 января 2024. PenzaNews. ООО «Кант» и управляющая компания «Распределенная энергетика когенерация» стали новыми резидентами территории опережающего социально-экономического развития «Заречный». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.

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«Кант» будет производить на территории опережающего развития промышленные вентиляционные системы, используемые при строительстве зданий. В строительство цеха планируется вложить более 10 млн. рублей, на начальном этапе производства будет создано порядка 15 рабочих мест», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что проект УК «РЭК» предполагает строительство ТЭС на базе газопоршневых двигателей электрической мощностью 2 МВт и тепловой мощностью 1,7 Гкал, объем инвестиций оценивается в 98 млн. рублей, выход на проектную мощность планируется в IV квартале 2025 года.