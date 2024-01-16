Ришат Алтынбаев посетил деревообрабатывающее предприятие «Стройкапитал» Экономика

Пенза, 16 января 2024. PenzaNews. Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Ришат Алтынбаев посетил деревообрабатывающее предприятие «Стройкапитал», входящее в строительный холдинг «Термодом».

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

Как отмечается на сайте ведомства, компания производит широкий ассортимент стройматериалов для ремонта домов и квартир, а также для благоустройства территории.

Одно из перспективных направлений — производство деревянных домокомплектов, срубов, бань, беседок и других строений.

Запущен проект деревянного домостроения по новым технологиям из клееного бруса.

Кроме того, компания занимается производством силикатной продукции.

В ходе визита Ришат Алтынбаев осмотрел цех предприятия, пообщался с руководителем холдинга «Термодом» Рафиком Ибрагимовым и генеральным директором ООО «Стройкапитал» Ренатом Ибрагимовым, которые рассказали о технологиях производства.