УФНС России по Пензенской области подвело итоги поступлений налогов и страховых взносов за 2023 год Экономика

Пенза, 18 января 2024. PenzaNews. Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области подвело итоги поступлений налогов и страховых взносов за 2023 год.

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«Поступления администрируемых Федеральной налоговой службой доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации (с учетом поступлений от налогоплательщиков, администрируемых межрегиональными ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам) за январь-декабрь 2023 года составили 104,3 млрд. рублей, или 119,6% к аналогичному периоду 2022 года», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем указано, что в поступлениях во все уровни бюджетов 35,9% приходится на НДС, 25,1% — на НДФЛ, 14,9% — на налог на прибыль организаций, 6,7% — на акцизы.

В тексте уточняется, что за 12 месяцев поступления в федеральный бюджет составили 42,4 млрд. рублей, в консолидированный бюджет Пензенской области — 61,9 млрд. рублей.

«Доходы консолидированного бюджета Пензенской области сформированы за счет НДФЛ (в общем объеме доходов 41,8%), налога на прибыль организаций (21,9%), акцизов (10,3%), имущественных налогов (13,5%)», — сказано в сообщении.

В нем добавляется, что поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование за январь-декабрь 2023 года составили 48,3 млрд. рублей, что на 9,4 млрд. рублей, или на 24,2%, больше, чем за аналогичный период 2022 года.