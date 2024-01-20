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На реализацию нацпроектов в Пензенской области в 2024 году предусмотрено более 10 млрд. рублей

09:30 | 20.01.2024 | Экономика

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Пенза, 20 января 2024. PenzaNews. Более 10 млрд. рублей предусмотрено на реализацию национальных проектов в Пензенской области в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

На реализацию нацпроектов в Пензенской области в 2024 году предусмотрено более 10 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На заседании правительства Пензенской области обсудили проекты, которые нам предстоит реализовать в наступившем году. Поставлены конкретные сроки по каждому этапу работ. Нужно поэтапно идти к цели, не вываливаясь за обозначенные даты. На реализацию мероприятий по национальным проектам в 2024 году предусмотрено более 10 млрд. рублей», — написал он в своем Telegram-канале в минувшую пятницу, 19 января.

Глава региона уточнил, что средства будут направлены, в частности, на ремонт дорог в Пензе и районах области, возведение новых школ в Бессоновке и в микрорайоне Заря, поликлиники в Кузнецке, пристроя к дому ветеранов в Сердобске, ремонт учреждений культуры.

По его словам, также предусмотрена закупка учебного и спортивного оборудования, медицинской аппаратуры и лекарственных препаратов, реализация мероприятий, направленных на поддержку предпринимательства.

«Объем запланированных работ значительный, но нам все по силам», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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