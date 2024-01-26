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В Пензе пройдет форум социального предпринимательства

16:50 | 26.01.2024 | Экономика

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Пенза, 26 января 2024. PenzaNews. Форум социального предпринимательства пройдет в бизнес-центре «Атриум» в Пензе в четверг, 8 февраля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.

В Пензе пройдет форум социального предпринимательства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мероприятие объединит предпринимателей из сфер образования и здравоохранения, руководителей репетиторских центров и спортивных заведений для детей, реабилитационных центров и пансионатов для лиц преклонного возраста, а также тех, кто обеспечивает занятость социально уязвимых категорий граждан», — сказано в тексте.

Из него следует, что в рамках форума запланированы мастер-классы, консультационные встречи и награждение победителей конкурса грантов для социальных предприятий.

«Участие бесплатное», — отмечается в сообщении.

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