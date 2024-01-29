Арбитражный суд Пензенской области подтвердил законность решения УФАС о создании ООО «ТД «Молком» дискриминационных условий Экономика

Пенза, 29 января 2024. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области подтвердил законность решения регионального управления ФАС о создании ООО «Торговый дом «Молком» дискриминационных условий. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте антимонопольного ведомства.

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«В 2022 году в пензенское УФАС России поступило обращение от региональной торговой сети по вопросу обоснованности установления ООО «ТД «Молком» отпускных цен на реализуемую молочную продукцию, производителем которой является АО «Молочный комбинат «Пензенский». В ходе рассмотрения дела комиссия пензенского УФАС России установила, что ООО «ТД «Молком» установлены и применялись различные цены для торговых сетей на отпускаемую продукцию, в результате которых ряд торговых сетей были поставлены в неравное положение по сравнению с другими торговыми сетями. Создание дискриминационных условий для ряда торговых сетей выражалось в изначальном установлении ООО «ТД «Молком» различных базисных цен для торговых сетей, необоснованно разделенных на две категории. В результате одни контрагенты были заведомо поставлены ООО «ТД «Молком» в неравные условия по сравнению с другими в отсутствие на то объективного обоснования», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что неравные отпускные цены поставщика ООО «ТД «Молком» отражались на розничных ценах торговых сетей для потребителей.

«14 марта 2023 года комиссия пензенского УФАС России признала действия ООО «Торговый дом «Молком», выразившиеся в создании дискриминационных условий, нарушением п. 1 ч. 1 ст. 13 федерального закона [...] «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», и выдала предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. ООО «Торговый дом «Молком» обжаловало в арбитражном суде решение, предписание и постановление о привлечении к административной ответственности за указанное правонарушение. 25 января 2024 года Арбитражный суд Пензенской области отказал ООО «Торговый дом «Молком» в признании ненормативных правовых актов пензенского УФАС России недействительными», — указано в сообщении.