Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за 2023 год исполнен на 102,6% Экономика

Пенза, 5 февраля 2024. PenzaNews. Доходы в сумме 102 млрд. 996,6 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в 2023 году, план выполнен на 102,6%. Соответствующая информация размещена на сайте регионального Минфина, при этом указано, что данные являются оперативными.

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Налоговые и неналоговые доходы составили 71 млрд. 246,4 млн. рублей, или 103,9% к плану; безвозмездные поступления — 31 млрд. 750,2 млн. рублей, или 99,6%.

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен также на 102,6%: при плане 86 млрд. 737,1 млн. рублей фактически поступило 88 млрд. 965,1 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 57 млрд. 254 млн. рублей при ожидаемом объеме 54 млрд. 937,9 млн. рублей, план выполнен на 104,2%.