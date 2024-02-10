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Пензенскому «МедИнжу» присуждена премия правительства России в области качества

09:29 | 10.02.2024 | Экономика

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Пенза, 10 февраля 2024. PenzaNews. ЗАО «Научно-производственное предприятие «МедИнж», осуществляющее деятельность в Пензе, удостоено премии правительства России 2023 года в области качества в категории организаций с численностью работающих не более 250 человек. Соответствующее распоряжение №262-р подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Пензенскому «МедИнжу» присуждена премия правительства России в области качества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего отмечена деятельность 12 российских организаций, работающих в сферах здравоохранения, образования, металлургии, машиностроения, нефтегазовой промышленности и оптовой торговли.

Премия правительства в области качества учреждена в 1996 году. Награда присуждается за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечение их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

Лауреаты получают диплом правительства, стеклянную стелу с изображением эмблемы качества и дома правительства, а также право использовать символику премии в своих рекламных материалах.

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