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В Пензенской области в январе введено около 81,4 тыс. кв. метров жилья

15:55 | 16.02.2024 | Экономика

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Пенза, 16 февраля 2024. PenzaNews. Около 81,4 тыс. кв. метров жилья введено в эксплуатацию в Пензенской области в январе 2024 года, что на 20,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензастата.

В Пензенской области в январе введено около 81,4 тыс. кв. метров жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По темпам ввода жилья Пензенская область занимает пятое место в Приволжском федеральном округе», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что в январе 2024 года населением введено 455 домов общей площадью более 66,2 тыс. кв. метров (81,3% от общего объема), рост к аналогичному периоду прошлого года — 83,9%.

«По сравнению с январем 2023 года ввод жилья увеличился в Кузнецке и девяти районах области», — сказано в сообщении.

В тексте указано, что в общем объеме введенного жилья на Пензенский район приходится 40,7%, на Бессоновский район — 26,8%, на Пензу — 13,3%, на Кузнецк — 5,9%, на Городищенский район — 4,7%.

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