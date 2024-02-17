В 2023 году жилье в новостройках в Пензенской области в среднем подорожало более чем на 10% Экономика

Пенза, 17 февраля 2024. PenzaNews. Средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир на первичном рынке жилья в Пензенской области по итогам IV квартала 2023 года выросла на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, цена «квадрата» в новостройках на территории региона за год в среднем увеличилась на 8 тыс. 803 рубля — с 87 тыс. 234 рублей до 96 тыс. 37 рублей.

По информации Росстата, на вторничном рынке в Пензенской области средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир выросла в среднем на 461 рубль, или 0,8%: в конце 2022 года она составляла 61 тыс. 357 рублей, в конце 2023-го — 61 тыс. 818 рублей.