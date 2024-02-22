Алмаз Хакимов встретился с представителями пензенского бизнеса Экономика

Пенза, 22 февраля 2024. PenzaNews. Встреча министра экономического развития и промышленности Пензенской области Алмаза Хакимова с представителями бизнеса региона прошла на площадке компании «Импульс-Атом» в минувшую среду, 21 февраля.

Фото: Merp.pnzreg.ru

Инициатором мероприятия выступило региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Алмаз Хакимов проинформировал о мерах господдержки и пригласил предпринимателей к участию в выставках и бизнес-миссиях, организуемых при поддержке министерства.

В завершение встречи генеральный директор ООО «Импульс-Атом» Валерий Чуйков провел экскурсию по цехам предприятия, рассказал о выпускаемой продукции и инструментах менеджмента, позволяющих компании активно развиваться.

«Импульс-Атом» занимается высокоточной металлообработкой и производством деталей для приборостроения, является партнером крупных российских компаний, сообщается на сайте министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.