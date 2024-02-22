Минфин Пензенской области подвел итоги исполнения консолидированного бюджета региона по доходам за январь Экономика

Пенза, 22 февраля 2024. PenzaNews. Министерство финансов Пензенской области провело анализ исполнения консолидированного бюджета региона за январь 2024 года.

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«За отчетный период в консолидированный бюджет Пензенской области поступило доходов в сумме 4 млрд. 807,3 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы составили 3 млрд. 345,5 млн. рублей (106,1% к плану), безвозмездные поступления — 1 млрд. 461,8 млн. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минфина региона в четверг, 22 февраля.

«В бюджет Пензенской области поступило 4 млрд. 103,3 млн. рублей, из них поступления налоговых и неналоговых доходов сложились в сумме 2 млрд. 659 млн. рублей при запланированном объеме 2 млрд. 583,7 млн. рублей, план выполнен на 102,9%», — добавляется в тексте.