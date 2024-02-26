18:35:12 Понедельник, 26 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мельниченко и Стельнова обсудили развитие энергосбытового комплекса Пензенской области

16:34 | 26.02.2024 | Экономика

Печать

Пенза, 26 февраля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и генеральный директор группы компаний «ТНС энерго» Елена Стельнова обсудили развитие энергосбытового комплекса региона в ходе рабочей встречи, которая состоялась в облправительстве.

Мельниченко и Стельнова обсудили развитие энергосбытового комплекса Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«Обсудили [...] развитие энергосбытового комплекса Пензенской области. Особое внимание уделили кадровому вопросу. В прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Пензенской области, Пензенским государственным университетом и «ТНС энерго». Главная наша цель — подготовка специалистов для энергетической отрасли нашего региона. Первые результаты уже есть. В «ТНС энерго Пенза» трудоустроены 18 выпускников ПГУ», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 26 февраля.

Он сообщил, что компания примет участие в ярмарке вакансий университета, которая состоится 21 марта.

«Со своей стороны вуз начал обучение персонала «ТНС энерго Пенза» по современным программам подготовки», — добавил Олег Мельниченко.

Читайте также
Жительница Пензы проведет 6 лет в колонии за убийство брата В Никольском районе в ДТП пострадала женщина
В Пензе женщина госпитализирована после наезда автомобиля В Липлейке при пожаре в частном доме погибли двое мужчин
Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке телевизора через интернет Жительница Заречного стала жертвой мошенничества при покупке детской одежды
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама