Мельниченко и Стельнова обсудили развитие энергосбытового комплекса Пензенской области Экономика

Пенза, 26 февраля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и генеральный директор группы компаний «ТНС энерго» Елена Стельнова обсудили развитие энергосбытового комплекса региона в ходе рабочей встречи, которая состоялась в облправительстве.

Фото: Pnzreg.ru

«Обсудили [...] развитие энергосбытового комплекса Пензенской области. Особое внимание уделили кадровому вопросу. В прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Пензенской области, Пензенским государственным университетом и «ТНС энерго». Главная наша цель — подготовка специалистов для энергетической отрасли нашего региона. Первые результаты уже есть. В «ТНС энерго Пенза» трудоустроены 18 выпускников ПГУ», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 26 февраля.

Он сообщил, что компания примет участие в ярмарке вакансий университета, которая состоится 21 марта.

«Со своей стороны вуз начал обучение персонала «ТНС энерго Пенза» по современным программам подготовки», — добавил Олег Мельниченко.