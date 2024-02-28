В банковском секторе Пензенской области в IV квартале 2023 года выявлено 15 российских денежных знаков с признаками подделки Экономика

Пенза, 28 февраля 2024. PenzaNews. 15 российских денежных знаков с признаками подделки выявлено в банковском секторе Пензенской области в IV квартале 2023 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 28 февраля.

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«Как в предыдущем квартале, большинство из них пришлось на банкноты номиналом 5 тыс. рублей. Их выявлено восемь штук», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что эксперты вывели из оборота также одну поддельную банкноту номиналом 2 тыс. рублей, пять банкнот номиналом 1 тыс. рублей и одну — номиналом 500 рублей.