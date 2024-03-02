Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе составил 118,9% Экономика

Пенза, 2 марта 2024. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по основным видам экономической деятельности по полному кругу организаций в январе 2024 года составил в Пензенской области 118,9% к аналогичному месяцу 2023-го. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Пензастата.

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По основным видам деятельности в регионе зафиксированы следующие показатели: «Обрабатывающие производства» — 119,7%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 113,4%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 131,8%, «Добыча полезных ископаемых» — 89,2%.

В обрабатывающих производствах рост наблюдался, в частности, по следующим видам экономической деятельности: «Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» — 188,3%, «Производство мебели» — 162,8%, «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» — 156,6%, «Производство бумаги и бумажных изделий» — 129,3%, «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий» — 128,7%.