02:25:00 Воскресенье, 3 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе составил 118,9%

12:27 | 02.03.2024 | Экономика

Печать

Пенза, 2 марта 2024. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по основным видам экономической деятельности по полному кругу организаций в январе 2024 года составил в Пензенской области 118,9% к аналогичному месяцу 2023-го. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Пензастата.

Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе составил 118,9%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По основным видам деятельности в регионе зафиксированы следующие показатели: «Обрабатывающие производства» — 119,7%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 113,4%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 131,8%, «Добыча полезных ископаемых» — 89,2%.

В обрабатывающих производствах рост наблюдался, в частности, по следующим видам экономической деятельности: «Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» — 188,3%, «Производство мебели» — 162,8%, «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» — 156,6%, «Производство бумаги и бумажных изделий» — 129,3%, «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий» — 128,7%.

Читайте также
В Камешкирском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре В Русском Камешкире при пожаре в частном доме погиб мужчина
В Сердобске в ДТП пострадали три человека В Пензе мужчина угрожал знакомому убийством, возбуждено уголовное дело
До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который похитил из магазина 26 упаковок сыра Руководитель пензенского УФАС Елена Демидова проведет личный прием граждан 14 марта
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама