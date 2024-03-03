Пензенский губернатор и глава Гагаузии обсудили вопросы углубления сотрудничества Экономика

Пенза, 3 марта 2024. PenzaNews. Рабочая встреча губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул прошла на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи в воскресенье, 3 марта.

Фото: T.me/omelnichenko

«Встретился сегодня в Сочи с Евгенией Александровной Гуцул, главой Гагаузии — автономного территориального объединения в составе Республики Молдова. Соглашение о сотрудничестве было заключено между нашими регионами еще 20 лет назад, но его потенциал не реализован в полную мощь. Настало время углублять взаимодействие. Пензенской области интересна экологический чистая сельхозпродукция, которую производит Гагаузия. Гагаузы заинтересованы в новых возможностях, которые открывает молодежи обучение в наших вузах и колледжах», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«Пригласил представителей Гагаузии в Пензенскую область. Поручил создать рабочую группу которая будет заниматься вопросами развития социально-экономического сотрудничества наших регионов. Мы всегда рады новым друзьям и деловым партнерам. Несмотря на давление со стороны «наших западных коллег», мы преодолеем сложности и продолжим движение вперед», — добавил он.

В свою очередь Евгения Гуцул отметила, что в ходе встречи обсуждалось сотрудничество «в сфере экономики, образования, культуры и спорта».

«Отдельное внимание уделили налаживанию прямых экономических контактов между регионами. Гагаузские производители готовы поставлять аграрную и винодельческую продукцию, соответствующую высоким стандартам качества, в крупные торговые сети Пензенской области», — написала она в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам Евгении Гуцул, речь шла «о реализации совместных образовательных программ для повышения качества преподавания русского языка и литературы в школах автономии, а также оснащения школьных библиотек и аудиторий современной дидактической и художественной литературой и цифровой техникой».

«Мы рассчитываем, что представительная делегация Пензенской области прибудет в Гагаузию с официальным визитом уже в начале мая для участия в национальном празднике гагаузов Хедерлез», — подчеркнула она.