Олег Мельниченко принял участие в заседании ассоциации промышленников Пензенской области Экономика

Пенза, 6 марта 2024. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко принял участие в заседании ассоциации промышленников Пензенской области, которое состоялось в круглом зале регионального правительства в среду, 6 марта.

Фото: Pnzreg.ru

Руководитель субъекта федерации подчеркнул, что Пензенская область продолжает демонстрировать положительную динамику в базовых отраслях промышленности. В 2023 году в промышленном комплексе региона было создано более 1,5 тыс. новых рабочих мест. Вместе с тем по-прежнему существует потребность в рабочих и инженерных кадрах.

«Для решения этой проблемы необходимо эффективное взаимодействие между предприятиями, учреждениями образования и органами власти. Президент Российской Федерации в послании Федеральному Собранию объявил о начале нового национального проекта «Кадры». Поручаю ответственным руководителям исполнительных органов совместно с руководителями сферы образования и предприятиями обеспечить максимальное участие региона в данном нацпроекте», — сказал Олег Мельниченко.

Было отмечено, что одним из наиболее эффективных механизмов подготовки кадров в звене среднего профессионального образования является проект «Профессионалитет». В его рамках в прошлом месяце направлена заявка в Минпросвещения России на создание образовательно-производственного кластера на базе пензенского IT-колледжа с участием промышленных предприятий.

Губернатор поручил уделить отдельное внимание вопросам содержания, ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования.

«Это касается не только учебных заведений, но и спортивных объектов и общежитий. Для нас открывается огромная возможность, чтобы навести порядок в общежитиях колледжей, так сказать, модернизировать производственную учебную базу», — сказал глава региона.

Олег Мельниченко отметил успехи станкостроительного кластера «ПензаСтанкоМаш», который прошел переаккредитацию в Минпромторге России и приобрел статус межрегионального. Состав его участников расширился до 16 предприятий. Кроме пензенских производителей, в кластер вошли резиденты из Владимирской, Рязанской и Самарской областей. Участниками кластера также являются высшие учебные заведения, учреждения системы профтехобразования, региональные институты развития, организации технологической и промышленной инфраструктуры, сообщает пресс-служба облправительства.