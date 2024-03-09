Оборот розничной торговли в Пензенской области в январе составил около 28 млрд. рублей Экономика

Пенза, 9 марта 2024. PenzaNews. Оборот розничной торговли во всех каналах реализации составил в Пензенской области в январе 2024 года 27 млрд. 865 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 11,5% больше по сравнению с аналогичным месяцем 2023-го. Об этом свидетельствуют данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

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В основном он формировался организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети. Доля продажи на розничных рынках и ярмарках в обороте розничной торговли составила — 4,2%.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составил 48,9%, непродовольственных товаров — 51,1%. Они проданы населению на 13 млрд. 626,5 млн. и 14 млрд. 238,5 млн. рублей соответственно.

По информации Пензастата, объем продаж через интернет по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составил в январе 2024 года 604,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 47% больше, чем годом ранее.

Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли организаций в январе текущего года увеличилась до 4,8% против 4,1% в январе прошлого года.