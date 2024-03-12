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Пензенский губернатор и гендиректор «Агсен Проперти» обсудили вопросы строительства маслоэкстракционного завода

17:48 | 12.03.2024 | Экономика

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Пенза, 12 марта 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и генеральный директор компании «Агсен Проперти» Джем Рона Эргин обсудили вопросы строительства в регионе маслоэкстракционного завода.

Пензенский губернатор и гендиректор «Агсен Проперти» обсудили вопросы строительства маслоэкстракционного завода

Фото: T.me/omelnichenko

«Обсудили рабочие вопросы по строительству в Тамалинском районе маслоэкстракционного завода с генеральным директором компании «Агсен Проперти». Господин Джем Рона Эргин подчеркнул, что все то время, что инвесторы из Турции работают на пензенской земле, они внимательно следят за социально-экономическим развитием области. На полях компании — высокая урожайность сельхозкультур, превышающая среднюю по региону. «Агсен Проперти» расширяет свои мощности, построив элеватор и вводя в севооборот залежные земли. На предприятиях холдинга трудоустроены более 300 наших земляков, получающих достойную заработную плату», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале во вторник, 12 марта.

Он отметил, что такие ответственные партнеры очень важны для региона, поэтому правительство Пензенской области окажет все необходимое содействие, чтобы проект по строительству маслоэкстракционного завода был реализован.

«Открытие нового предприятия даст дополнительный стимул дальнейшему развитию Тамалинского района», — подчеркнул губернатор.

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