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Алмаз Хакимов посетил стройплощадку распределительно-логистического комплекса Wildberries под Пензой

18:18 | 14.03.2024 | Экономика

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Пенза, 14 марта 2024. PenzaNews. Министр экономического развития и промышленности Пензенской области Алмаз Хакимов посетил строительную площадку распределительно-логистического комплекса Wildberries в Бессоновском районе.

Алмаз Хакимов посетил стройплощадку распределительно-логистического комплекса Wildberries под Пензой

Фото: Merp.pnzreg.ru

Как указано в сообщении, размещенном на сайте министерства, Алмаз Хакимов отметил высокие темпы строительства, а также подчеркнул важность реализации инвестиционного проекта, так как появление масштабной логистической площадки в регионе станет дополнительным импульсом для развития предпринимательства.

«Основной корпус комплекса находится в фазе активного строительства: выполняется сборка и обшивка стен панелями, производится монтаж кровли. Завершить строительство первой очереди [...] предполагается в 2024 году. Общая площадь проекта — 180 тыс. кв. метров», — говорится в тексте.

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