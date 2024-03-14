Алмаз Хакимов посетил стройплощадку распределительно-логистического комплекса Wildberries под Пензой Экономика

Пенза, 14 марта 2024. PenzaNews. Министр экономического развития и промышленности Пензенской области Алмаз Хакимов посетил строительную площадку распределительно-логистического комплекса Wildberries в Бессоновском районе.

Фото: Merp.pnzreg.ru

Как указано в сообщении, размещенном на сайте министерства, Алмаз Хакимов отметил высокие темпы строительства, а также подчеркнул важность реализации инвестиционного проекта, так как появление масштабной логистической площадки в регионе станет дополнительным импульсом для развития предпринимательства.

«Основной корпус комплекса находится в фазе активного строительства: выполняется сборка и обшивка стен панелями, производится монтаж кровли. Завершить строительство первой очереди [...] предполагается в 2024 году. Общая площадь проекта — 180 тыс. кв. метров», — говорится в тексте.