Пензенские промышленники посетят Белоруссию с бизнес-миссией Экономика

Пенза, 21 марта 2024. PenzaNews. Промышленники Пензенской области посетят Белоруссию с бизнес-миссией с 3 по 5 апреля.

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Деловая поездка организована ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

Представители индустриального сектора намерены изучить белорусский опыт развития инфраструктурных площадок и обсудить возможные совместные проекты.

Как ожидается, они посетят в Минске и Гомеле свободные экономические зоны, техно- и индустриальные парки, встретятся с потенциальными партнерами и представителями органов власти Белоруссии.

Запланированы официальные мероприятия с сотрудниками торгового представительства России, республиканского министерства экономики, государственного комитета по науке и технологиям, а также национального агентства инвестиций и приватизации.

Кроме пленарных заседаний и общения в формате круглых столов, намечены встречи с участием белорусских компаний, что позволит расширить кооперационное сотрудничество и приобрести новый опыт в экспортной деятельности, сообщает пресс-служба облправительства.