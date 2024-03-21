22:52:30 Четверг, 21 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенские промышленники посетят Белоруссию с бизнес-миссией

16:42 | 21.03.2024 | Экономика

Печать

Пенза, 21 марта 2024. PenzaNews. Промышленники Пензенской области посетят Белоруссию с бизнес-миссией с 3 по 5 апреля.

Пензенские промышленники посетят Белоруссию с бизнес-миссией. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Деловая поездка организована ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

Представители индустриального сектора намерены изучить белорусский опыт развития инфраструктурных площадок и обсудить возможные совместные проекты.

Как ожидается, они посетят в Минске и Гомеле свободные экономические зоны, техно- и индустриальные парки, встретятся с потенциальными партнерами и представителями органов власти Белоруссии.

Запланированы официальные мероприятия с сотрудниками торгового представительства России, республиканского министерства экономики, государственного комитета по науке и технологиям, а также национального агентства инвестиций и приватизации.

Кроме пленарных заседаний и общения в формате круглых столов, намечены встречи с участием белорусских компаний, что позволит расширить кооперационное сотрудничество и приобрести новый опыт в экспортной деятельности, сообщает пресс-служба облправительства.

Читайте также
Пензенец приговорен к 9 годам колонии строгого режима за убийство знакомого Житель Пензы получил 10 лет колонии строгого режима за причинение смерти знакомой
Житель Пензы обвиняется в убийстве мужчины До пяти лет лишения свободы грозит жителю Сердобска за поджог чужого автомобиля
В Нижнеломовском районе выявлены нарушения при предоставлении руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при продаже дачного дома
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама