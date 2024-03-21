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Минфин Пензенской области подвел итоги исполнения консолидированного бюджета региона по доходам за январь-февраль

17:58 | 21.03.2024 | Экономика

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Пенза, 21 марта 2024. PenzaNews. Министерство финансов Пензенской области провело анализ исполнения консолидированного бюджета региона за январь-февраль 2024 года.

Минфин Пензенской области подвел итоги исполнения консолидированного бюджета региона по доходам за январь-февраль. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За отчетный период в консолидированный бюджет Пензенской области поступило доходов в сумме 14 млрд. 155,3 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы составили 10 млрд. 358,8 млн. рублей (107,5% к плану), безвозмездные поступления — 3 млрд. 796,5 млн. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минфина региона в четверг, 21 марта.

«В бюджет Пензенской области поступило 12 млрд. 180,6 млн. рублей, из них поступления налоговых и неналоговых доходов сложились в сумме 8 млрд. 403,1 млн. рублей при запланированном объеме 7 млрд. 819,1 млн. рублей, план выполнен на 107,5%», — добавляется в тексте.

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