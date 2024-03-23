В прокуратуре Пензенской области обсудили вопросы противодействия преступлениям в сфере экономики Экономика

Пенза, 23 марта 2024. PenzaNews. Заседание межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия преступлениям в сфере экономики состоялось в прокуратуре Пензенской области под председательством заместителя прокурора региона Евгения Новикова в минувшую пятницу, 22 марта.

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В нем приняли участие представители региональных управлений СКР, МВД, ФНС, а также работники аппарата прокуратуры.

На заседании были озвучены результаты деятельности правоохранительных органов. Так, с начала 2024 года на территории Пензенской области зарегистрировано 9 преступлений в сфере реализации национальных проектов, 8 из них — при реализации нацпроекта «Демография».

Кроме того, в ходе заседания были рассмотрены вопросы взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов региона при выявлении и пресечении преступлений, связанных с нарушениями прав субъектов предпринимательской деятельности.

По итогам заседания выработаны дополнительные меры по повышению эффективности работы по противодействию экономической преступности и совершенствованию способов межведомственного взаимодействия, сообщается на сайте прокуратуры Пензенской области.