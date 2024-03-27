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Число транзакций с использованием платежных банковских карт в Пензенской области в 2023 году выросло на 11,4%

17:58 | 27.03.2024 | Экономика

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Пенза, 27 марта 2024. PenzaNews. 278,9 млн. транзакций с использованием платежных банковских карт совершено в Пензенской области в 2023 году, что на 11,4% больше показателя за 2022-й. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России, поступившем в ИА «PenzaNews».

Число транзакций с использованием платежных банковских карт в Пензенской области в 2023 году выросло на 11,4%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В течение 2023 года в регионе с использованием банковских карт товары и услуги были оплачены 259,9 млн. раз, что на 12,9% больше, чем в 2022 году. Общая сумма безналичных платежей с помощью банковских карт составила 173,1 млрд. рублей. Это на 28,1 млрд. рублей (19,4%) больше, чем в 2022 году», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что жители и гости Пензенской области использовали банковские карты для оплаты в 13,7 раз чаще, чем снимали с них наличные.

«Средняя сумма операции по снятию наличных денег с карт составила 12,5 тыс. рублей, покупки по карте — 666 рублей», — говорится в пресс-релизе.

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