На пензенских предприятиях в 2023 году создано более 1,6 тыс. новых рабочих мест — губернатор Экономика

Пенза, 29 марта 2024. PenzaNews. Более 1,6 тыс. новых рабочих мест создано на предприятиях в Пензенской области в 2023 году. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко, выступая на сессии Законодательного собрания с отчетом о деятельности правительства региона за минувший год.

Фото: Pnzreg.ru

«На пензенских предприятиях в 2023 году создано более 1,6 тыс. новых рабочих мест. Это связано с расширением производства, ростом госзаказов и реализацией инвестпроектов на сумму более 12 млрд. рублей», — сказал Олег Мельниченко.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в 2024 году промышленными предприятиями региона планируется освоить инвестиции на сумму не менее 9 млрд. рублей. Поставлена цель добиться роста промышленного производства не менее 108%.

Министерству экономического развития и промышленности Пензенской области поручено продолжать применение механизма льготной промышленной ипотеки, осуществляя эту работу совместно с банками и предприятиями.