20:55:45 Пятница, 29 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

На пензенских предприятиях в 2023 году создано более 1,6 тыс. новых рабочих мест — губернатор

12:56 | 29.03.2024 | Экономика

Печать

Пенза, 29 марта 2024. PenzaNews. Более 1,6 тыс. новых рабочих мест создано на предприятиях в Пензенской области в 2023 году. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко, выступая на сессии Законодательного собрания с отчетом о деятельности правительства региона за минувший год.

На пензенских предприятиях в 2023 году создано более 1,6 тыс. новых рабочих мест — губернатор

Фото: Pnzreg.ru

«На пензенских предприятиях в 2023 году создано более 1,6 тыс. новых рабочих мест. Это связано с расширением производства, ростом госзаказов и реализацией инвестпроектов на сумму более 12 млрд. рублей», — сказал Олег Мельниченко.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в 2024 году промышленными предприятиями региона планируется освоить инвестиции на сумму не менее 9 млрд. рублей. Поставлена цель добиться роста промышленного производства не менее 108%.

Министерству экономического развития и промышленности Пензенской области поручено продолжать применение механизма льготной промышленной ипотеки, осуществляя эту работу совместно с банками и предприятиями.

Читайте также
Пензенский облсуд оставил под стражей актрису Рамилю Искандер по делу о наркотиках Мельниченко нацелил на дальнейшее наращивание объемов экспорта
В Пензе бывший председатель правления ТСЖ подозревается в коммерческом подкупе В Пензе 16-летний подросток подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотического средства
Полиция разыскивает водителя, который сбил женщину на улице Стасова в Пензе и скрылся До двух лет лишения свободы грозит пензенцу за кражу 10 светильников из подсобного помещения в подземном переходе
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама