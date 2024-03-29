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Вклад МСП в валовой региональный продукт Пензенской области превышает 33% — губернатор

14:30 | 29.03.2024 | Экономика

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Пенза, 29 марта 2024. PenzaNews. Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в валовой региональный продукт Пензенской области составляет более 33%. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко, выступая на сессии Законодательного собрания с отчетом о деятельности правительства региона за 2023 год.

Вклад МСП в валовой региональный продукт Пензенской области превышает 33% — губернатор

Фото: Pnzreg.ru

«Вклад МСП в валовой региональный продукт Пензенской области — более 33%. Это первое место в Приволжском федеральном округе и пятое в России. В этой сфере работают 227 тыс. человек — это треть жителей региона, занятых в экономике», — сказал Олег Мельниченко.

Он отметил, что в минувшем году господдержку получили 4 тыс. граждан и предпринимателей Пензенской области на сумму 111 млн. рублей.

«Я считаю, что нам нужно работать в части увеличения этой суммы. Между тем только налога по упрощенной системе мы получили в бюджет порядка 6,5 млрд. рублей, рост — почти 15%», — подчеркнул глава региона.

По его словам, растет число самозанятых, людей привлекают простота регистрации и налогообложения.

«По данным на 1 марта 2024 года, в регионе трудятся более 50 тыс. самозанятых граждан. Это на 18 тыс. человек больше, чем в 2022 году. Поступления налога на профессиональный доход составили более 146 млн. рублей — почти на 60 млн. рублей больше, чем в 2022-м», — сказал Олег Мельниченко.

«Фискальная система, выстроенная в стране и регионе, показывает свою эффективность. Поэтому, в соответствии с посланием президента, считаю необходимым гарантировать предпринимателям предсказуемые налоговые условия», — добавил он.

Развитие предпринимательского сектора Олег Мельниченко включил в число приоритетных для Пензенской области задач. Он назвал основной целью создание комфортных условий для ведения бизнеса, чтобы привлечь предпринимателей из других регионов и обеспечить рост объемов производства местных товаропроизводителей.

Как сообщает пресс-служба облправительства, губернатор поручил региональному министерству экономического развития и промышленности проработать новые меры стимулирования и поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе направленные на стимулирование занятости многодетных пензенцев.

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