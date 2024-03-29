Мельниченко поручил продолжить работу по повышению инвестиционной привлекательности Пензенской области Экономика

Пенза, 29 марта 2024. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко, выступая на сессии Законодательного собрания с отчетом о деятельности правительства Пензенской области за 2023 год, поручил продолжить работу по повышению инвестиционной привлекательности региона.

Фото: Pnzreg.ru

«Президент России поставил задачу: к 2030 году объем инвестиций в ключевых отраслях должен прибавить 70%. Поручаю продолжить работу по повышению инвестиционной привлекательности Пензенской области», — сказал глава региона.

Он подчеркнул также, что необходимо продолжить создание инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, максимально используя возможности, которые предоставляет регионам федеральное законодательство.

«В 2024 году Пензенская область примет участие в программе по списанию 2/3 задолженности по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета. Предварительный объем высвобождаемых средств за период 2025–2029 годов составит порядка 10 млрд. рублей. Высвобожденные средства в течение последующих пяти лет будут направлены на модернизацию инфраструктуры в сфере ЖКХ, на новые инвестиционные проекты, а также на расселение аварийного жилья», — сказал Олег Мельниченко.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в 2023 году инвестиции в основной капитал составили почти 122 млрд. рублей.