20:56:07 Пятница, 29 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мельниченко нацелил на дальнейшее наращивание объемов экспорта

15:27 | 29.03.2024 | Экономика

Печать

Пенза, 29 марта 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, выступая на сессии Законодательного собрания с отчетом о деятельности правительства региона за 2023 год, нацелил на дальнейшее наращивание объемов экспорта.

Мельниченко нацелил на дальнейшее наращивание объемов экспорта

Фото: Pnzreg.ru

«В своем послании президент поставил перед страной задачу: за предстоящие шесть лет увеличить объем несырьевого экспорта не менее чем на две трети. Мы активно работаем в данном направлении. В 2023 году количество компаний-экспортеров в нашем регионе увеличилось почти на треть и достигло цифры в 543 организации», — сказал Олег Мельниченко.

Он сообщил о запуске с 2024 года нового вида поддержки — компенсации бизнесу затрат на транспортировку продукции, предназначенной на экспорт.

Губернатор также поручил министерству экономического развития и промышленности региона организовать участие пензенских компаний в международных выставках и вести всестороннее сопровождение экспортной деятельности каждого предприятия.

Как сообщает пресс-служба облправительства, по темпам роста экспортных поставок Пензенская область в 2023 году заняла второе место среди регионов Приволжского федерального округа.

Читайте также
Пензенский облсуд оставил под стражей актрису Рамилю Искандер по делу о наркотиках В Пензе бывший председатель правления ТСЖ подозревается в коммерческом подкупе
В Пензе 16-летний подросток подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотического средства Полиция разыскивает водителя, который сбил женщину на улице Стасова в Пензе и скрылся
До двух лет лишения свободы грозит пензенцу за кражу 10 светильников из подсобного помещения в подземном переходе Владимир Мутовкин провел очередной прием граждан
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама