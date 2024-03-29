Мельниченко нацелил на дальнейшее наращивание объемов экспорта Экономика

Пенза, 29 марта 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, выступая на сессии Законодательного собрания с отчетом о деятельности правительства региона за 2023 год, нацелил на дальнейшее наращивание объемов экспорта.

Фото: Pnzreg.ru

«В своем послании президент поставил перед страной задачу: за предстоящие шесть лет увеличить объем несырьевого экспорта не менее чем на две трети. Мы активно работаем в данном направлении. В 2023 году количество компаний-экспортеров в нашем регионе увеличилось почти на треть и достигло цифры в 543 организации», — сказал Олег Мельниченко.

Он сообщил о запуске с 2024 года нового вида поддержки — компенсации бизнесу затрат на транспортировку продукции, предназначенной на экспорт.

Губернатор также поручил министерству экономического развития и промышленности региона организовать участие пензенских компаний в международных выставках и вести всестороннее сопровождение экспортной деятельности каждого предприятия.

Как сообщает пресс-служба облправительства, по темпам роста экспортных поставок Пензенская область в 2023 году заняла второе место среди регионов Приволжского федерального округа.