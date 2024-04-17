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Делегация Пензенской области примет участие в ПМЭФ

13:20 | 17.04.2024 | Экономика

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Пенза, 17 апреля 2024. PenzaNews. Делегация Пензенской области с объединенным региональным стендом примет участие в XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 5–8 июня.

Делегация Пензенской области примет участие в ПМЭФ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте министерства экономического развития и промышленности региона, оператором регионального стенда является АО «Корпорация развития Пензенской области».

«КРПО [...] приглашает предпринимателей присоединиться к официальной делегации области, провести встречи и переговоры в пространстве регионального стенда, принять участие в ключевых событиях форума, В2В-встречах с инвесторами и деловыми объединениями, а также в демонстрации инвестиционного потенциала и подписании соглашений о реализации инвестпроектов в Пензенской области», — говорится в тексте.

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