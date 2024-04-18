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УФНС России по Пензенской области подвело итоги поступлений налогов и страховых взносов за I квартал 2024 года

09:04 | 18.04.2024 | Экономика

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Пенза, 18 апреля 2024. PenzaNews. Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области подвело итоги поступлений налогов и страховых взносов за 3 месяца 2024 года.

УФНС России по Пензенской области подвело итоги поступлений налогов и страховых взносов за I квартал 2024 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Поступления администрируемых Федеральной налоговой службой доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации (с учетом поступлений от налогоплательщиков, администрируемых межрегиональными ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам) за январь-март 2024 года составили 28 млрд. рублей, или 132,8% к аналогичному периоду 2023 года», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем указано, что в поступлениях во все уровни бюджетов 39,7% приходится на НДС, 19,7% — на НДФЛ, 19,1% — на налог на прибыль организаций, 8,4% — на акцизы.

В тексте уточняется, что за 3 месяца поступления в федеральный бюджет составили 12,7 млрд. рублей, в консолидированный бюджет Пензенской области — 15,3 млрд. рублей.

«Доходы консолидированного бюджета Пензенской области сформированы за счет НДФЛ (в общем объеме доходов 35,8%), налога на прибыль организаций (29,9%), акцизов (13,3%), имущественных налогов (12%)», — сказано в сообщении.

В нем добавляется, что поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование за январь-март 2024 года составили 13 млрд. рублей, что на 5,2 млрд. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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