Годовая инфляция в Пензенской области в марте замедлилась до 7,04% Экономика

Пенза, 18 апреля 2024. PenzaNews. Годовая инфляция в Пензенской области в марте 2024 года замедлилась по сравнению с февралем на 0,19 п.п., до 7,04%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России.

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«Ее значение было по-прежнему ниже, чем в Приволжском федеральном округе (7,41%) и в целом в России (7,72%)», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в основном ценовой динамике в регионе способствовали расширение предложения отдельных продуктов и государственная поддержка поставщиков некоторых услуг.

«Также на снижение годового прироста цен оказала влияние высокая сравнительная база марта 2023 года», — отмечается в сообщении.