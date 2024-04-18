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Годовая инфляция в Пензенской области в марте замедлилась до 7,04%

11:00 | 18.04.2024 | Экономика

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Пенза, 18 апреля 2024. PenzaNews. Годовая инфляция в Пензенской области в марте 2024 года замедлилась по сравнению с февралем на 0,19 п.п., до 7,04%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России.

Годовая инфляция в Пензенской области в марте замедлилась до 7,04%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ее значение было по-прежнему ниже, чем в Приволжском федеральном округе (7,41%) и в целом в России (7,72%)», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в основном ценовой динамике в регионе способствовали расширение предложения отдельных продуктов и государственная поддержка поставщиков некоторых услуг.

«Также на снижение годового прироста цен оказала влияние высокая сравнительная база марта 2023 года», — отмечается в сообщении.

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