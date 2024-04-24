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Утверждено инвестсоглашение между правительством Пензенской области и «Молкомом»

17:28 | 24.04.2024 | Экономика

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Пенза, 24 апреля 2024. PenzaNews. Проект закона «Об утверждении инвестиционного соглашения между правительством Пензенской области и акционерным обществом «Молочный комбинат «Пензенский» принят в ходе 17-й очередной сессии Законодательного собрания, состоявшейся в среду, 24 апреля.

Утверждено инвестсоглашение между правительством Пензенской области и «Молкомом». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно материалам, размещенным на сайте регионального парламента, соглашение предполагает государственную поддержку реализации проекта «Расширение ассортимента и увеличение объемов выпускаемой АО «Молком» молочной продукции» в форме снижения ставки на имущество организаций.

Инвестпроект предусматривает реконструкцию уже функционирующего предприятия, включая цех детского питания, обновление неиспользуемых помещений и организацию в них двух новых производственных участков по выпуску крем-сыра и крем-сливок.

Объем планируемых инвестиционных вложений в рамках данного проекта заявлен в размере более 2 млрд. рублей. Срок вложения инвестиций — 2024–2026 годы.

Срок окупаемости составляет 8 лет — со II квартала 2024 года по I квартал 2032 года включительно.

B связи с применением АО «Молком» льготы по налогу на имущество в течение 5 лет сумма выпадающего дохода из бюджета области оценивается в 3,9 млн. рублей, а планируемые дополнительные налоговые поступления в бюджет региона — в 76,3 млн. рублей.

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