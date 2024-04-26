Фонд развития промышленности Пензенской области направит 20 млн. рублей на поддержку проекта ООО «СКБТ» Экономика

Пенза, 26 апреля 2024. PenzaNews. Фонд развития промышленности Пензенской области направит 20 млн. рублей на поддержку проекта ООО «Специальное конструкторское бюро турбонагнетателей», который предусматривает расширение производства турбокомпрессоров. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства экономического развития и промышленности региона.

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«В этом году предприятие закупит новое оборудование и запустит металлографическую лабораторию, которая будет проводить весь спектр исследований на соответствие изготавливаемой продукции сертификационным требованиям ОАО «Российские железные дороги» и госкорпорации «Росатом», а также предприятий авиационной отрасли», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что общая стоимость проекта составляет 26 млн. рублей.

«Его реализация обеспечит поступление в бюджеты всех уровней более 44 млн. рублей», — добавляется в сообщении.