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Фонд развития промышленности Пензенской области направит 20 млн. рублей на поддержку проекта ООО «СКБТ»

16:00 | 26.04.2024 | Экономика

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Пенза, 26 апреля 2024. PenzaNews. Фонд развития промышленности Пензенской области направит 20 млн. рублей на поддержку проекта ООО «Специальное конструкторское бюро турбонагнетателей», который предусматривает расширение производства турбокомпрессоров. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства экономического развития и промышленности региона.

Фонд развития промышленности Пензенской области направит 20 млн. рублей на поддержку проекта ООО «СКБТ». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В этом году предприятие закупит новое оборудование и запустит металлографическую лабораторию, которая будет проводить весь спектр исследований на соответствие изготавливаемой продукции сертификационным требованиям ОАО «Российские железные дороги» и госкорпорации «Росатом», а также предприятий авиационной отрасли», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что общая стоимость проекта составляет 26 млн. рублей.

«Его реализация обеспечит поступление в бюджеты всех уровней более 44 млн. рублей», — добавляется в сообщении.

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