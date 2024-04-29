Резидент ТОР «Заречный» приступил к серийному производству контейнеров для сбора отходов объемом 120 и 240 литров Экономика

Заречный, 29 апреля 2024. PenzaNews. Компания «Зарпласт», являющаяся резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» Пензенской области, дополнительно к освоенной ранее продукции — евроконтейнеров для сбора коммунальных отходов объемом 1 тыс. 100 литров — приступила к серийному выпуску изделий на 120 и 240 литров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управляющей компании «Атом-ТОР».

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«Такие контейнеры позволят ускорить процессы удаления отходов, эффективнее обеспечат раздельный сбор мусора, позволят более гибко реагировать на потребности заказчиков», — отмечается в пресс-релизе.

В нем поясняется, что полимерные контейнеры изготавливаются на предприятии методом литья в различных цветах.

«Особенность технологии позволяет варьировать вес и толщину стенок контейнера, то есть выпускать изделия антивандального типа и пригодные для нестандартных климатических условий, например, Крайнего Севера. Изделия отличаются увеличенным сроком службы. В компании освоены оригинальные решения, позволяющие содержимому контейнера оставаться недоступным для птиц», — сказано в тексте.