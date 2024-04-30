Фонд развития промышленности Пензенской области поддержит проект модернизации производства дверей «Дера» Экономика

Пенза, 30 апреля 2024. PenzaNews. Наблюдательный совет фонда развития промышленности Пензенской области в рамках программы «Повышение производительности труда» одобрил оказание государственной поддержки проекту модернизации производства дверей торговой марки «Дера». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства экономического развития и промышленности региона.

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«Общий бюджет проекта составляет 40 млн. рублей, половину из которых предприятие получит в виде льготного кредита от регионального ФРП», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что с целью увеличения производственных мощностей, снижения трудозатрат, минимизации брака и отходов, а также повышения качества продукции компания закупит оборудование, которое обеспечит раскрой пиломатериалов и МДФ, облицовку дверей пленкой ПВХ, сверление отверстий и другие технологических процессы.

«В рамках реализации проекта будет создано семь новых рабочих мест. Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составит 65 млн. рублей», — отмечается в сообщении.