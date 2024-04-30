16:14:53 Вторник, 30 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Фонд развития промышленности Пензенской области поддержит проект модернизации производства дверей «Дера»

10:03 | 30.04.2024 | Экономика

Печать

Пенза, 30 апреля 2024. PenzaNews. Наблюдательный совет фонда развития промышленности Пензенской области в рамках программы «Повышение производительности труда» одобрил оказание государственной поддержки проекту модернизации производства дверей торговой марки «Дера». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства экономического развития и промышленности региона.

Фонд развития промышленности Пензенской области поддержит проект модернизации производства дверей «Дера». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Общий бюджет проекта составляет 40 млн. рублей, половину из которых предприятие получит в виде льготного кредита от регионального ФРП», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что с целью увеличения производственных мощностей, снижения трудозатрат, минимизации брака и отходов, а также повышения качества продукции компания закупит оборудование, которое обеспечит раскрой пиломатериалов и МДФ, облицовку дверей пленкой ПВХ, сверление отверстий и другие технологических процессы.

«В рамках реализации проекта будет создано семь новых рабочих мест. Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составит 65 млн. рублей», — отмечается в сообщении.

Читайте также
В Спасске подросток подозревается в краже из магазина 36 пачек сигарет и алкоголя В Пензе мужчина избил своего отца деревянной скалкой, возбуждено уголовное дело
Житель Пензы подозревается в краже золотых колец у бывшей супруги Олег Мельниченко проверил качество ремонта социально значимых объектов в Колышлейском районе
В Пензенской области выявлено два факта незаконной рубки деревьев Суд удовлетворил иск прокурора о признании недействительным брака жителя Каменского района и иностранки
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама