Коллектив ПО «Старт» удостоен почетного знака «За успехи в труде» Экономика

Заречный, 1 мая 2024. PenzaNews. Коллектив акционерного общества «Федеральный научно-производственный центр «ПО «Старт» имени М.В. Проценко», осуществляющего деятельность в городе Заречном Пензенской области, удостоен почетного знака Российской Федерации «За успехи в труде». Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 1 мая.

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«За большой вклад в развитие отечественной промышленности и достигнутые высокие показатели в производственной деятельности наградить почетным знаком Российской Федерации «За успехи в труде» коллектив акционерного общества «Омский завод транспортного машиностроения»; коллектив акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие», Архангельская область; коллектив акционерного общества «Русполимет», Нижегородская область; коллектив акционерного общества «Федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко», Пензенская область; коллектив федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии имени И.П. Бардина», город Москва», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Тем же указом за выдающиеся трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу звание Героя Труда Российской Федерации присвоено заведующей отделом ФГБНУ «Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко» (Краснодарский край) Людмиле Беспаловой, генеральному директору АО «Северное машиностроительное предприятие» (Архангельская область) Михаилу Будниченко, первому заместителю генерального директора – заместителю по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, директору опытно-конструкторского бюро, главному конструктору АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка» (Московская область) Елтугану Сыздыкову, водителю автомобиля АО «Разрез Тугнуйский» (Бурятия) Алексею Халмакшинову и машинисту мельниц обогатительной фабрики АО «Михайловский ГОК имени А.В. Варичева» (Курская область) Владимиру Щедову.