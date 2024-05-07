В банковском секторе Пензенской области в I квартале выявлено 13 российских денежных знаков с признаками подделки Экономика

Пенза, 7 мая 2024. PenzaNews. 13 российских денежных знаков с признаками подделки выявлено в банковском секторе Пензенской области в I квартале 2024 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России, поступившем в ИА «PenzaNews» во вторник, 7 мая.

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«Большинство обнаруженных фальшивых российских банкнот — 8 штук — по-прежнему были номиналом 5 тыс. рублей. Также обнаружены четыре поддельные банкноты номиналом 1 тыс. рублей и одна — номиналом 2 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что за указанный период была выявлена одна банкнота с признаками подделки номиналом 50 долларов.