В Пензенской области с 18 по 28 мая пройдет Неделя предпринимательства Экономика

Пенза, 14 мая 2024. PenzaNews. Неделя предпринимательства пройдет в Пензенской области с 18 по 28 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте министерства экономического развития и промышленности региона, она начнется с легкоатлетического забега на Олимпийской аллее в Пензе.

«Ежедневно до 28 мая на различных площадках будут проходить разнообразные мероприятия — семинары, конференции, круглые столы, мастер-классы, выставки. [...] Впервые мероприятия Недели предпринимательства пройдут во всех муниципальных районах и городских округах области. Так, в Мокшане состоится мастер-класс по производству мучных изделий и день открытых дверей на предприятии по ремонту полуприцепов большегрузного транспорта, в Заречном — спартакиада предпринимателей, в Вадинске будет организована фотовыставка детских рисунков «Я хочу быть предпринимателем», а в Нижнем Ломове — форум с деловой игрой», — говорится в тексте.

В нем подчеркивается, что большое внимание будет уделено мероприятиям профориентационного характера: 20 мая на базе технопарка «Яблочков» будет организован инженерный класс, 21 и 23 мая пройдут встречи со студентами вузов.

В сообщении отмечается, что наиболее значимым событием Недели предпринимательства станет форум «Единство для успеха», который состоится в киноконцертном зале «Пенза» в среду, 22 мая.